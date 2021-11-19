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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buharkent’te, 250 kişilik tribün inşaatı tamamlandı

İHA

Buharkent’te, 250 kişilik tribün inşaatı tamamlandı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Şehit Bilal Soybilgiç Stadyumu’nda yapımı gerçekleştirilen 250 kişilik misafir tribün inşaatı tamamlandı.

Buharkent Belediyesi tarafından Şehit Bilal Soybilgiç Stadyumu’na yapılan 250 kişilik misafir tribün inşaatı tamamlandı. Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile ortak projelerinde sona geldiklerini ifade eden Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın destekleriyle, Buharkent Belediyemiz tarafından yapılan ilçemiz Şehit Bilal Soybilgiç stadımıza 250 kişilik tribün inşaatı tamamlanmıştır. Buharkent deplasmanına gelen rakip takımların seyircilerinin üstü kapalı tribün sayesinde güneş ve yağmurdan korunup Buharkent misafirperverliğine yakışır biçimde maçları en iyi şekilde takip edecekler. Tüm futbol takımlarımıza ve futbol severlere hayırlı olsun” dedi.

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