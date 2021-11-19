Aydın Büyükşehir Belediyespor, filede Bolu Belediyespor önünde

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AYDIN, (DHA) Misli.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Karayolları'nı 3-0 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Bolu Belediyespor'la kozlarını paylaşacak.

Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Hafta içinde CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında konuk ettiği Bosna Hersek ekibi OK Gacko'yu 3-0 yenerek avantaj yakalayan Aydın temsilcisi, ligde galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-11-19 10:19:34



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.