Sultanhisar’da uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden bir tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Sultanhisar İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Atça Mahallesi’nde Uyuşturucu Madde satışı yapıldığını tespit ettikleri 4 ayrı eve ortak operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda uyuşturucu hap, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin TL ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken İ.O, T.O, Z.O, Y.T, isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Z.O. uyuşturucu madde ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.