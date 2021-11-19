Nazilli Belediyespor çıkış arıyor

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NAZİLLİ (Aydın), (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Uşakspor´a 2-1 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Nazilli Belediyespor, yarın evinde Kırşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek.

Nazilli İlçe Stadı'nda Ömer Tolga Güldibi'nin yöneteceği karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Puan tablosunda 16 puanla 11'inci sırada yer alan Nazilli Belediyespor'un teknik direktörü Kadir Kar, Kırşehir Belediyespor maçını kazanacaklarına inandığını söyleyerek taraftardan destek istedi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın DHA

2021-11-19 10:46:51



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