ADÜ'de piyano resitali gerçekleşti

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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenen Piyano Resitali Atatürk Kongre Merkezi Meandros Salonu’nda gerçekleşti.



Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Sayın, gerçekleştirdiği resitalde L.v.Beethoven ve J.S. Bach’ın eserlerini yorumladı. Akademik personel ve öğrencilerin ilgi gösterdiği konserde Öğretim Görevlisi Dr. Emrah Sayın, performansı büyük beğeni topladı.

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