Başkan Atabay, kadın meclis üyeleri ile bir araya geldi

Aydın’daki belediyelerin tüm kadın meclis üyeleri Didim’de Başkan Atabay’ın misafirperverliğinde buluştu.



Aydın’ın tüm belediyelerindeki kadın meclis üyeleri, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın misafirperverliğinde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Didim’de bir araya geldi. Didim DMarin’de gerçekleştirilen organizasyona Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın yanı sıra Didim Belediyesi Kadın Meclis üyeleri, CHP Aydın Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir ve Aydın’daki tüm belediyelerin kadın meclis üyeleri katıldı.



Organizasyonda, kadın girişimcilere sağlanabilecek desteklerin konuşulduğunu belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Aydın ilimizin kadın meclis üyeleri ile bir araya gelerek, kadın girişimcilerimize sağlanabilecek destekler hakkında konuştuk. Meclis üyelerimize değerli fikirleri için teşekkür ediyorum. Kendilerini kentimizde ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduk” ifadelerini kullandı.

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