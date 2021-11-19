Germencik Belediyesi, belediye binasına kavuştu

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş’in hukuk mücadelesini verdiği mevcut belediye binasının kamulaştırılması konusunda mahkeme nihai kararını verdi. Uzun zamandır verilen hukuk mücadelesinin kazanılmasının ardından mevcut bina Germencik Belediyesi adına tescillendi.



Ziraat Odası ile aynı binada hizmet veren ve kiracı durumunda olan Germencik Belediyesi verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Binanın kamulaştırması ile ilgili bilirkişilerce belirlenen 3 milyon 644 bin 684,86 TL tutarındaki kamulaştırma bedelini Ziraat Bankası hesabına yatıran Germencik Belediyesi binanın sahibi oldu. Tamamen öz kaynaklarını kullanarak ve borçsuz bir şekilde binanın kamulaştırma bedelini yatıran Germencik Belediyesi, İller Bankası’ndan kamulaştırma ile ilgili kredi kullanılması konusunda aldığı meclis kararına gerek kalmadığı için uygulamaya koymamış ve krediyi kullanmamıştı.



Belediye binasının kamulaştırma davasının Germencik Belediyesi lehine sonuçlanmasının ardından açıklamalarda bulunan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, karardan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek “Kazanan Germencik oldu” dedi.



Bu zamana kadar çözüm odaklı olduklarını ve başarıya ulaştıklarını ifade eden Başkan Öndeş; “Büyük başarılar, büyük mücadelelerin sonucunda gelir, mücadele ne kadar çetinse başarı da o kadar büyük olur. Halkımızın takdir ve teveccühü ile Belediye Başkanlığı görevine geldiğim günden bugüne imkansızlıklar, zorluklar, mücadelelerle geçen bir süreci geride bıraktık. Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği yolda ilerlerken sadece onun ilke ve hedeflerini değil onun mücadelelerle dolu hayatını tüm zorluklar ve imkansızlıklara rağmen nasıl başarıya ulaştığını da örnek alıyoruz. Bu doğrultuda hep dile getirdiğim gibi bahanelere sığınmadan, sorun odaklı değil çözüm odaklı bir yönetim anlayışıyla hizmet politikası izledik ve bu yolda yürüyüşümüze devam ediyoruz” dedi.



Kamulaştırma kararından mutlu olduklarını ifade eden Öndeş; “Nihayetinde belediyemizin kendine ait bir binasının olması ve bunun başkanlığımız döneminde, büyük bir mücadele sonucunda gerçekleşmesi her şeyden önce bir Germencikli olarak şahsımda büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı. Sonuç olarak biz işimize bakıyoruz ve dedikoduyla, fitneyle, iftirayla yaklaşanları Germencik halkının vicdanına bırakıyoruz. Germencik Belediyesi kazandığımız hukuk mücadelesinde aslında kazanan tüm Germencik oldu. Daha önce de dile getirdiğim gibi Belediyemizin bir binası oldu, Ziraat Odası’nın da bir odasının da olacağını umut ediyorum. Hepimiz aynı zamanda Ziraat Odası üyesiyiz ve uzun vadede odamızın da menfaatine olacağı aşikardır” dedi.

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