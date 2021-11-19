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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

İHA

Enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde faili meçhul 5 hırsızlık olayını aydınlatan JASAT, haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması suçundan 2 şüpheliyi yakalandı.

Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), suçluların korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Söke’de meydana gelen faili meçhul haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalınması ve diğer hırsızlık olayları dolayısıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, 5 farklı hırsızlık suçunu aydınlattı. Olayın şüphelileri M.E.S. ve F.G. yapılan çalışma neticesinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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