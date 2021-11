CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kuşadası’nda belediye hizmetlerini beğendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuşadası Belediyesi'ni ziyaret etti.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'den kentte yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin büyük bir uyum içerisinde çalıştığını görmek bizleri çok mutlu ediyor. Kuşadası bu iş birliği sayesinde büyük bir değişim yaşıyor” dedi.

Aydın’da Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile bir araya gelen Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, daha sonra Kuşadası’na geçti. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuşadası’nda önce Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından eski Tariş arazisi üzerinde yapımı sürdürülmekte olan Kuşadası Belediyesi’nin yeni hizmet binasını inceledi. Proje ile ilgili yetkililerden bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın Milletvekilleri Bülent Tezcan ve Süleyman Bülbül, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ile partililer eşlik etti.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve beraberindekiler eski Tariş arazisi üzerindeki proje alanını inceledikten sonra Kuşadası Belediyesi Ana Hizmet Binası’na geldi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, burada çiçeklerle karşılandı. Başkanlık makamında Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den kentte yapım çalışmaları tamamlanan ve devam eden çalışmalarla ilgili bilgi alan Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kuşadası’nda yaşama geçirilen projeleri çok beğendiğini belirtti.



Kuşadası’na gösterdiği yakın ilgiden dolayı CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a teşekkür eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Öncelikle Genel Başkan Yardımcımız Seyit Torun’un Kuşadası’nı ziyaret etmesi bize büyük mutluluk verdi. Kendisine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ile göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede uyum ve iş birliği içerisinde çalışarak kentimizde çok önemli yatırımlar gerçekleştirdik. Kuşadası’nda iki belediyenin omuz omuza çalışmasıyla ortaya çıkan güç birliği kente her alanda yatırım olarak geri dönüyor” dedi.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise “Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte bu dönemde Kuşadası’na pek çok hizmet ve yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. CHP’li ilçe belediye başkanlarımızla büyük bir uyum içerisinde çalışmayı sürdüreceğiz. Turizmin marka değeri olan Kuşadası’nın önemini çok iyi biliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak tüm ilçelerimizde olduğu gibi Kuşadası’nda da Belediye Başkanımız Ömer Günel ile birlikte tıkır tıkır çalışıyoruz” diye konuştu.



CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da “Öncelikle Kuşadası’nda hayata geçirilen projeleri çok beğendim. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin uyum ve iş birliği içerisinde çalışması bizi çok memnun ediyor. Son 2.5 yılda Kuşadası’na her geldiğimde yaşanan değişimi görüyorum. Kuşadası’nın yıldızı yapılan yatırımlar sayesinde her geçen gün parlıyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederim” dedi.

