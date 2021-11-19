Aydınlı iş insanı Ayaydın hayatını kaybetti

Hayırsever kişiliği ile tanınan İncirliova Ziraat Odası eski başkanı, siyasetçi ve iş insanı İhsan Ayaydın hayatını kaybetti.



Aydın'da hayırseverliği ile tanınan ve uzun yıllar İncirliova Ziraat Odası Başkanlığı görevini yürüten siyasetçi ve iş insanı 78 yaşındaki İhsan Ayaydın yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü. Geçtiğimiz günlerde evinde rahatsızlanan Ayaydın, ambulansla hastaneye kaldırılmış ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yaşlılara özel olarak oluşturulan Palyatif Servisi'nde tedavi altına alındı. Akşam saatlerinde durumu ağırlaşan Ayaydın, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata gözlerini kapadı.



16 yıl başkanlık yaptı

16 yıl süreyle İncirliova Ziraat Odası Başkanlığı görevini üstlenen Ayaydın, Doğru Yol Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptı. Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun üniversiteden sınıf arkadaşı olan Ayaydın, 24 Haziran 2018 gerçekleştirilen genel seçimlerde de SP'den Aydın birinci sıra milletvekili adayı oldu. Ayaydın’ın acı haberi ailesi başta olmak üzere iş ve siyaset camiasında büyük üzüntü oluştururken, Aydın'ın önde gelen isimleri sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları paylaşarak baş sağlığı dileklerini iletti.

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