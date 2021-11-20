Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-1

DHA

Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-1


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) - 
STAT: İlçe
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Serdar İla (xx), Oğuzhan Yazır (xx)
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Sefa (x) (Dk. 46 Mehmet Özdıraz xx), Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xxx), Berat (x) (Dk. 54 Mert Çapar x), Mert Er (xx), Bünyamin (xx) (Dk. 90 Mete), Hasan Yurtseven (xxx), Muhammet (xx) (Dk. 81 Ahmet), Aytaç (xx) (Dk. 81 Hasan Demir)
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ömer (xx) Erbay (x) (Dk. 90 Tarık), Fatih (xx), Nuh (xx), Mehmet (x), Mert (x) (Dk. 70 Can x), Tugay (xx), Volkan (x) (Dk. 46 Serhat x), Zihni (xx), Savaş (x) (Dk. 80 Emre), Ozan (x)
GOLLER: Dk. 71 Mehmet Özdıraz, Dk. 86 Hasan Demir (Nazilli Bld.), Dk. 83 Zihni (Kırşehir Bld.)
SARI KARTLAR: Bünyamin (Nazilli Bld.), Volkan, Nuh, Ozan, Mert, Mehmet (Kırşehir Bld.)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Ozan (Kırşehir Bld.)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında sahneye çıkan Mehmet Özdıraz gol perdesini açtı. Konuk Kırşehir Belediyespor'da Ozan 78'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bna rağmen pes etmeyen Kırşehir Belediyespor 83'üncü dakikada Zihni'nin golüyle skoru dengeledi: 1-1. Ancak, Kırşehir Belediyespor gol sevinci 3 dakika sürdü. Müsabakanın 86'ncı dakikasında topu ağlara gönderen Hasan Demir, Nazilli Belediyespor'u galibiyete taşıyan isim oldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK
2021-11-20 14:55:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Buharkent'te zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Nazilli’de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
YEREL HABERLER Nazilli’de rahvan at yarışı hazırlıkları tamamlandı
Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybeden gencin imdadına çilingir yetişti Söke’de “böylesi de olmaz” dedirten olay
YEREL HABERLER Beline sardığı bisiklet kilidinin anahtarını kaybeden ...
Kaçakçılar istemeden Aydın’da müzelere 8 bin eser kazandırdı
YEREL HABERLER Kaçakçılar istemeden Aydın’da müzelere 8 bin eser ...
Aydınlı iş insanı Ayaydın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Aydınlı iş insanı Ayaydın hayatını kaybetti
‘Ustalar’ İsimli Fotoğraf Sergisi Ada Modern’de
YEREL HABERLER ‘Ustalar’ İsimli Fotoğraf Sergisi Ada Modern’de
CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kuşadası’nda belediye hizmetlerini beğendi
YEREL HABERLER CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, Kuşadası’nda ...
Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu Zamdan etkilenmemek isteyen sürücüler benzinliklere koştu
YEREL HABERLER Aydın'da akaryakıt istasyonlarında zam kuyruğu Zamdan ...
Başkan Çerçioğlu: "Emeğinizin karşılığını bir gün geçmeden ödemeye devam edeceğim" Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: "Emeğinizin karşılığını bir gün ...
Rektör Aldemir, Veteriner Fakültesi’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Veteriner Fakültesi’nde incelemelerde ...
Güzelçamlı Düğün Salonu yenileniyor
YEREL HABERLER Güzelçamlı Düğün Salonu yenileniyor
Enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Enerji nakil kablolarını çalan hırsızlar yakalandı
ADÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesine TÜBİTAK’tan destek
YEREL HABERLER ADÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin projesine ...
Efelerli gençler kitap kafeyi çok sevdi
YEREL HABERLER Efelerli gençler kitap kafeyi çok sevdi
Germencik Belediyesi, belediye binasına kavuştu
YEREL HABERLER Germencik Belediyesi, belediye binasına kavuştu
Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık: "Sağlıkta şiddete karşı etkin yasa istiyoruz"
YEREL HABERLER Aydın Tabip Odası Başkanı Çıbık: "Sağlıkta şiddete ...
Aydın’da keşkek kazanı develer için kaynadı Develerin sağlığı için keşkek hayrı yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da keşkek kazanı develer için kaynadı Develerin ...
Başkan Atabay, kadın meclis üyeleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, kadın meclis üyeleri ile bir araya ...
2021 yılı Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Tahmin Çalışmaları tamamlandı
YEREL HABERLER 2021 yılı Zeytin ve Zeytinyağı Rekolte Tahmin ...
Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Magnesia'daki kazılarda Zeus Tapınağı ortaya ...
Donduran Kulesi’nde restore çalışmaları başlıyor
YEREL HABERLER Donduran Kulesi’nde restore çalışmaları başlıyor
İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları tedirgin ediyor
YEREL HABERLER İkizdere Barajı'ndaki düşen su seviyesi vatandaşları ...
Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Tarihi Basma Fabrikası’nı gezdi
YEREL HABERLER Söke İşletme Fakültesi öğrencileri, Tarihi Basma ...
ADÜ'de piyano resitali gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ'de piyano resitali gerçekleşti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.