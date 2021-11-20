Nazilli Belediyespor - Kırşehir Belediyespor: 2-1

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Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA) -

STAT: İlçe

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi (xx), Serdar İla (xx), Oğuzhan Yazır (xx)

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) Sefa (x) (Dk. 46 Mehmet Özdıraz xx), Ebu Sıddık (xx), Onur (xxx), Selçuk (xxx), Berat (x) (Dk. 54 Mert Çapar x), Mert Er (xx), Bünyamin (xx) (Dk. 90 Mete), Hasan Yurtseven (xxx), Muhammet (xx) (Dk. 81 Ahmet), Aytaç (xx) (Dk. 81 Hasan Demir)

KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Ömer (xx) Erbay (x) (Dk. 90 Tarık), Fatih (xx), Nuh (xx), Mehmet (x), Mert (x) (Dk. 70 Can x), Tugay (xx), Volkan (x) (Dk. 46 Serhat x), Zihni (xx), Savaş (x) (Dk. 80 Emre), Ozan (x)

GOLLER: Dk. 71 Mehmet Özdıraz, Dk. 86 Hasan Demir (Nazilli Bld.), Dk. 83 Zihni (Kırşehir Bld.)

SARI KARTLAR: Bünyamin (Nazilli Bld.), Volkan, Nuh, Ozan, Mert, Mehmet (Kırşehir Bld.)

KIRMIZI KART: Dk. 78 Ozan (Kırşehir Bld.)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamayan Nazilli Belediyespor evinde Kırşehir Belediyespor'u 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 71'inci dakikasında sahneye çıkan Mehmet Özdıraz gol perdesini açtı. Konuk Kırşehir Belediyespor'da Ozan 78'inci dakikada kırmızı kart görüp takımını 10 kişi bıraktı. Bna rağmen pes etmeyen Kırşehir Belediyespor 83'üncü dakikada Zihni'nin golüyle skoru dengeledi: 1-1. Ancak, Kırşehir Belediyespor gol sevinci 3 dakika sürdü. Müsabakanın 86'ncı dakikasında topu ağlara gönderen Hasan Demir, Nazilli Belediyespor'u galibiyete taşıyan isim oldu. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-11-20 14:55:48



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