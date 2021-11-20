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Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut deneyimlerini Kuşadalılar ile paylaştı

İHA

Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut deneyimlerini Kuşadalılar ile paylaştı

Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, Ada Modern Sanat Galerisi’nde düzenlenen bir söyleşide Kuşadalılar ile buluştu. Söyleşide sanat, sinema, tiyatro ve edebiyat dünyasındaki ünlü isimlerin portrelerini çekerken edindiği deneyimlerini paylaşan Turgut, fotoğraf tutkunlarına ilerde gerçekleştirmeyi planladığı projelerinden bahsetti.

Ustalar isimli fotoğraf sergisini ilk kez Ada Modern Sanat Galerisi’nde açan ünlü fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut, Kuşadası’nda düzenlenen bir söyleşide sevenleri ile bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Deneği (KUFSAD) tarafından gerçekleştirilen etkinliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide Turgut, katılımcılara fotoğraf çekmeye nasıl başladığını, üzerinde çalıştığı ve ileride hayata geçirmeyi planladığı projelerini anlattı. Fotoğraf tutkunlarından gelen sorular üzerine sektörde yaşanan gelişmelere değindi. Ünlü fotoğraf sanatçısı daha sonra Ara Güler, Aydın Boysan, İlber Ortaylı, Şener Şen, Cem Yılmaz ve Tuncel Kurtiz gibi tanınmış simaların fotoğraflarını çekerken edindiği deneyimlerini ve anılarını sevenleri ile paylaştı.

KUSAV Başkanı Levent Köylü, Ada Modern Sanat Galerisi’nde Mehmet Turgut’un fotoğraflarına ev sahipliği yaptıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle bizleri kırmayarak eserlerini galerimizde sergilediği için sevgili Mehmet Turgut’a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Fotoğraf üzerine çok keyifli ve bilgilendirici bir söyleşi oldu. Tüm Kuşadalıları Mehmet Turgut’un fotoğraflarını görmeleri için Ada Modern Sanat Galerisi’ne davet ediyorum” dedi.

Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Turgut, “Yaklaşık 25 yıldır fotoğraf sanatı ile uğraşıyorum. Ustalar ismini verdiğim sergimde babam ve Türkiye’deki tanınmış simaların fotoğrafları yer alıyor. Bu fotoğrafları çekerken bir sürü anı ve hikaye biriktirdim. Her fotoğraf bana çok önemli deneyimler kazandırdı. Bunları sizlerle paylaşmak benim için de mutluluk verici oldu” diye konuştu.

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