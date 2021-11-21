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Köşk’te sokak köpekleri korku salmaya başladı Sürüler halinde gezen köpekler, şehir merkezini mesken edindi

İHA

Köşk’te sokak köpekleri korku salmaya başladı Sürüler halinde gezen köpekler, şehir merkezini mesken edindi

Aydın’ın Köşk ilçesinde sayıları her geçen gün artan ve saldırganlaşmaya başlayan sokak köpekleri, vatandaşların ve özellikle çocukların korkulu rüyası olmaya başladı. Kent meydanında ve caddelerde sürüler halinde dolaşan köpekler görenleri şaşırtırken, zaman zaman da tehlikeli oluşturuyor.
Köpeklerin akşam saatlerinde insanlar evlerine çekildikten sonra saldırganlaştığını ve özellikle çocuk ve kadınların korkulu rüyası haline geldiğini belirten çevre sakinleri soruna çare bulunmasını istediler. Akşam hava karardıktan sonra ilçe merkezinde bulunan parka gelmeye korkar hale geldiklerini belirten vatandaşlar, “Onlarca köpek parkı mesken edinmiş. Cadde ve sokaklarda sürü halinde geziyorlar. Biri havlayıp saldırıya geçti anda hepsi birden havlayıp saldırıyor. Yetişkin erkekler kendini koruyabiliyor ama çocuk ve kadınlar artık geceleri ve sabahın erken saatlerinde sokağa çıkmaya korkar oldu” diyerek yaşanan soruna çare bulunmasını istediler.
Eskiden okula kendi başlarına gidip gelen çocukların sürü halinde dolaşan sokak köpeklerinden dolayı okula yalnız başına gönderemez olduklarını belirten bazı anneler, “Haberlerde sokak köpeklerinin çocukları nasıl saldırdığını görüyoruz. Aynı durumun Köşk’te de yaşanmasından endişe ediyoruz” diye konuştular.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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