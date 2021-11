Geçmişin sesini gelecek nesillere aktarıyor Antika radyo ve pikaplara ustalığıyla yeniden ‘ses’ veriyor

Aydın’da beş metrekarelik dükkanında antika radyo ve pikapları tamir eden 57 yaşındaki emekli polis memuru Mustafa Demirel, antikaları yeniden kullanılır hale getiriyor.

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Mustafa Demirel (57), emekli olduktan sonra çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdü. Efeler’de bulunan tarihi Hasır Pazarı içerisinde açtığı 5 metrekarelik dükkanında antika eşyaları tamir eden Demirel, dükkanına gelen misafirlerine adeta geçmişte yolculuk yaptırıyor. Hatıralarla dolu antika radyo ve pikapların tamirini yapan Demirel, antikaları yeniden çalışır hale getirerek, geçmişin sesini gelecek nesillere aktarıyor.

Son görev yeri olan Aydın’da emekli olduktan sonra kalan ve tarihi çarşıda çocukluk hayalini gerçeğe dönüştüren Demirel, çocukluğunda radyolarının bozulmasının ardından babasının ‘Radyoya para sıkışmış’ sözünü ciddiye alması ile radyolara merakının başladığını söyledi. Babasının sözünün ardından radyonun içinde gerçekten para olduğunu düşünerek açtığını ve farkında olmadan radyoyu tamir ettiğini ifade eden Demirel, radyolara olan merakının bu şekilde başladığını belirtti. Çocukluk yıllarından bugüne kadar bulduğu her nostaljik radyoyu biriktiren Demirel, radyoların yanı sıra nostaljik değeri olan gaz lambası, saat, gramofon, kömürlü ütü, bakır cezve gibi çeşitli ürünleri de hem saklıyor hem tamir ediyor. Vatandaşların getirdiği antika eşyaları da özgün halini bozmadan tamir eden Demirel, dükkanında nostaljik değeri olan tüm ürünleri sergiliyor.



“Burası canlı bir müze”

Her antika eşyanın bir hikayesi olduğunu vurgulayan Mustafa Demirel, “Antika ürünler daha çok meraklıları tarafından rağbet görüyor. Bizim işin çok fazla ticari boyutu yok. Ancak meraklıları gelip tamir ettiriyor veya satın alıyor. Çocukluğumdan beri radyoları çok seviyorum. Ne varsa eskilerde var. Her birinin aslında bir hikayesi var, bu radyolar zamanın, tarihin tanığı. Hatıralarla dolu. Burası adeta canlı bir müze” dedi.

Dükkanındaki eşyaların çarşıya gelen vatandaşların dikkatini çektiğini ifade eden Demirel, “Dükkanımıza gelenler eski eşyaları görünce çok beğendiklerini belirterek, kendilerini zaman tünelindeymiş gibi hissettiklerini belirtiyorlar. Bizim kapımız herkese açık. Buraya gelenlerin alışveriş yapması gerekmiyor” dedi.

