Başkan Atabay, sokak hayvanlarına yapılan kötü davranışları kınadı

Didim’de 20 Kasım 2021 Cumartesi günü bir sokak hayvanının insanlık dışı bir olayla öldürülmesine Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’da büyük tepki gösterdi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “20 Kasım 2021 Cumartesi günü üzücü bir haber ile sarsıldık. Öğle saatlerinde gelen bir ihbar üzerine barınak görevlilerimizin olay yerine intikali ile bir sokak canımıza yapılmış insanlık dışı olayla karşılaştık. Bizler sokak canlarımızın her zaman koruyucusu ve savunucusu olarak bu insanlık dışı olayı yapan veya yapanların bulunup adalet önünde hesap verene kadar bir vatandaş olarak olayın takipçisi olacağım. Bu insanlık dışı olayı şiddetle kınıyor ve gerekli cezanın verilmesini ve böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.