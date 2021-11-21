Destici, partisinin Nazilli Kongresine katıldı



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ / (Aydın), (DHA) BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Nazilli İlçe Kongresinde muhalefeti eleştirdi, "Büyükelçilere mektup yazarak Kanal İstanbul için Türkiye´ye yatırımcı gelmesin diyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Senin muhatabın büyükelçiler değil millet. Sandıkta millet kime oy verirse gelir bu milleti o yönetir. Avrupa değil, büyükelçiler yönetemez. Onlardan medet umuyorlar. PKK´yla yol yürüyenlere büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, BBP Nazilli İlçe Teşkilatındaki kongreye katılmak için ilçeye geldi. Nazilli İlçe Başkanı Murat Akan ve yönetim kurulu üyeleri kongre öncesi, Genel Başkan Mustafa Destici'yi ilçe binası önünde karşıladı. Parti binasının açılışının ardından Destici ve beraberindekiler, mehter takımı eşliğinde Uzun Çarşı'dan esnaf ve halka çiçekler dağıtarak Ahmet Şensan Kültür Merkezi'ne yürüdü. Burada konuşan Mustafa Destici, "'Kürt sorununu çözeceğiz´ diyorlarsa da bir BBP ve Cumhur İttifakı olarak bunu doğru bulmuyoruz. Herkes istediği dilde konuşup istediği yerde yaşamaktadır. Bu bölgemizde Doğu´dan gelmiş on binlerce insan var. Kuşadası, Fethiye, Antalya´da çalışıyorlar. Kimsenin birbirinden şikayeti yok. Kimsenin birilerini sorun olarak gördüğü yok. Onların da Kürt sorunu diye bir derdi yok. Ama ne hikmetse CHP başta olmak üzere olmayan bir sorunu tekrar ülkenin önüne koyup HDP´yi meşrulaştırarak Anayasa Mahkemesi´nin elinden kurtarmaya çalışıyorlar. Madem sorun var diyorsunuz şunu bir tarif edin. Millet bir görsün bakalım" diye konuştu.

'SENİN MUHATABIN BÜYÜKELÇİLER DEĞİL MİLLET'

Seçim kanunu ile ilgili değerlendirmede bulunan Destici, "Yargıda epey mesafe aldık. Bir takım düzelmesi gereken şeyler var. Önceden sadece bağımsızken bugün tarafsızlık ilkesi eklendi. Yeni bir sistem zamana ihtiyacı var. Uyum yasaları çıkaracağız. Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanunu demokratikleştireceğiz. Tam demokratik sivil bir anayasa yapacağız. Gerçekten yeni bir anayasa istiyorsan, kendi hazırlığını da milletle paylaşırsın. Biz ve millet bilmiyor bunların hazırlığını. Sadece eleştirmekle olmaz ki alternatiflik nerede. Biz ittifakın ortağıyız. Sonuna kadar Cumhur İttifakı´nın içerisindeyiz ama hükümette değiliz. Olan sorunları dile getiriyoruz. Vatandaşın işinin çözülmesi için elimizi taşın altında tutuyoruz. Ama arkadaşlar ne yapıyor? Büyükelçilere mektup yazarak Kanal İstanbul için Türkiye´ye yatırımcı gelmesin diyorlar. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Senin muhatabın büyükelçiler değil millet. Sandıkta millet kime oy verirse gelir bu milleti o yönetir. Avrupa değil, büyükelçiler yönetemez. Onlardan medet umuyorlar. PKK´yla yol yürüyenlere büyükelçiden medet umanlara bu millet hiçbir dönem yetki vermemiştir ve vermeyecektir" ifadelerini kullandı.

Kültür Merkezindeki programın ardından ilçe binasında yapılan seçimlerde tek liste ile aday olan Emin Eser, 33 üyenin katıldığı kongrede çoğunluğu alarak BBP Nazilli İlçe Başkanı oldu. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK

2021-11-21 22:59:44



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