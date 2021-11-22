Aydın yağışlı havanın etkisine girecek

Aydın’da yarından itibaren sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Aydın’da Salı ve Çarşamba günü parçalı ve çok bulutlu kuvvetli sağanak yağışlı, Perşembe parçalı ve çok bulutlu, Cuma parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarının da 1820 derece bandında seyredeceği tahmin ediliyor. Görülecek olan yağışlarla birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların da dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyarıda bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.