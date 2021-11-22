Eşber OKAYER / (KUŞADASI),(Aydın),(DHA)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup´ta evinde Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor´u Murat Çaydemir´in ayağından 90+5. dakikada bulduğu golle 2-1 mağlup eden Kuşadasıspor´da 3 puan sevinci yaşanıyor. Karşılaşmanın henüz 1´inci dakikasında yedikleri golle geriye düşmelerine rağmen sahadan galip ayrıldıklarını belirten teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Hafta içi deplasmanda Kızılcabölükspor´a 4-0 mağlup olmuştuk. Zirve yarışından kopmamak için bu maçı kazanmamız çok önemliydi. Karşılaşmanın son dakikasına kadar galibiyeti kovalayan oyuncularımı tebrik ediyorum. Gelecek hafta konuk olacağımız Siirt İl Özel İdaresi´ni de yenip yolumuza devam etmek istiyoruz" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)
2021-11-22 10:56:50
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