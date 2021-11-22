Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

İHA

Yol kenarlarındaki tabela ve levhalar magandaların hedef tahtasına dönüştü

Aydın'ın kırsal mahallelerinde yollara yerleştiren trafik levhaları ile yol tabelaları eli silahlı magandaların hedef tahtası haline geldi.

Silah talimi yapmak isteyen kişi yada kişiler insan yoğunluğunun az olduğu kırsal mahallelerdeki tabelalara nişan alarak kamu malına zarar veriyor. İncirliova'nın İkizdere Mahallesi'nde bulunan trafik levhaları ve yol tabelaları eli silahlı magandalar tarafından delik deşik edildi. Sürücülere kolaylık sağlayarak trafik akışının düzgün ilerlemesi için kılavuzluk eden, can ve mal güvenliği açısından da büyük öneme sahip olan yol kenarlarındaki trafik levhaları ile yol tabelaları hedef tahtası haline gelerek sıkılan mermi ve saçmalar nedeniyle tahrip oldu. Kurşun ve saçmalar ile onlarca yerinden delinen tabela ve levhalar özellikle yollara yabancı olanlar başta olmak üzere güzergahı kullanan pek çok sürücüye zor anlar yaşatıyor. Her yıl binlerce lira harcanarak yenilenen tabela ve levhalar çok geçmeden silahlı magandalar tarafından yeniden hedef tahtası haline geliyor.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre trafik levhalarına zarar vermenin binlerce cezası olduğunu hatırlatan yetkiler, vatandaşları trafik güvenliği açısından büyük önem taşıyan tabelalara zarar verilmemesi konusunda uyarırken, zarar verenlerin de 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesini istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

ADÜ'lü gençler Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti
YEREL HABERLER ADÜ'lü gençler Apollon Tapınağı'nı ziyaret etti
Başkan Özcan, Yeşil Mahalle’de incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Başkan Özcan, Yeşil Mahalle’de incelemelerde bulundu
Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Davutlar'da yol yapım çalışmaları sürüyor
Kuşadasıspor´da 3 puan sevinci
YEREL HABERLER Kuşadasıspor´da 3 puan sevinci
Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
YEREL HABERLER Nazilli'de Rahvan At Yarışları nefesleri kesti
Pilotların Buharkent’teki zorlu mücadelesi nefes kesti
YEREL HABERLER Pilotların Buharkent’teki zorlu mücadelesi nefes ...
EKODOSD’ tan, Koçak Kanyonu için koruma çağrısı
YEREL HABERLER EKODOSD’ tan, Koçak Kanyonu için koruma çağrısı
Ölüme terk edilen göçmenleri, Türkiye kurtarıyor Aydın’da Ekim ayında 598 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Ölüme terk edilen göçmenleri, Türkiye ...
Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 kişi uyarıldı
YEREL HABERLER Aydın'da KGYS'ye yakalanan 138 kişi uyarıldı
Aydın yağışlı havanın etkisine girecek
YEREL HABERLER Aydın yağışlı havanın etkisine girecek
Destici, partisinin Nazilli Kongresine katıldı
YEREL HABERLER Destici, partisinin Nazilli Kongresine katıldı
Çine’de feci kaza: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çine’de feci kaza: 2 yaralı
Kuşadası’nda şüpheli çanta paniğe yol açtı
YEREL HABERLER Kuşadası’nda şüpheli çanta paniğe yol açtı
Aydın'da 1 yıl aradan sonra develer yeniden arenada (2)
YEREL HABERLER Aydın'da 1 yıl aradan sonra develer yeniden arenada ...
Nazilli’de 9. Rahvan At yarışı heyecanı yaşandı
YEREL HABERLER Nazilli’de 9. Rahvan At yarışı heyecanı yaşandı
Sökespor galibiyete hasret kaldı
YEREL HABERLER Sökespor galibiyete hasret kaldı
Ege’de develer arenaya indi Sezonun ilk güreşi Umurlu’da başladı
YEREL HABERLER Ege’de develer arenaya indi Sezonun ilk güreşi ...
Başkan Atabay, sokak hayvanlarına yapılan kötü davranışları kınadı
YEREL HABERLER Başkan Atabay, sokak hayvanlarına yapılan kötü ...
Aydın, en az artış yaşanan 12. il oldu Günlük vaka sayısı 94 oldu
YEREL HABERLER Aydın, en az artış yaşanan 12. il oldu Günlük vaka ...
Kuşadasıspor - Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: 2-1
YEREL HABERLER Kuşadasıspor - Başkent Üniversitesi Alanya ...
Aydın'da 1 yıl aradan sonra develer yeniden arenada
YEREL HABERLER Aydın'da 1 yıl aradan sonra develer yeniden arenada
Geçmişin sesini gelecek nesillere aktarıyor Antika radyo ve pikaplara ustalığıyla yeniden ‘ses’ veriyor
YEREL HABERLER Geçmişin sesini gelecek nesillere aktarıyor Antika ...
Nazilli Belediyespor umutlandı
YEREL HABERLER Nazilli Belediyespor umutlandı
Köşk’te sokak köpekleri korku salmaya başladı Sürüler halinde gezen köpekler, şehir merkezini mesken edindi
YEREL HABERLER Köşk’te sokak köpekleri korku salmaya başladı Sürüler ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.