Aydın’da uyuşturucu ile mücadele devam ediyor

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Aydın’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 15 Kasım 202122 Kasım 2021 tarihleri arasında 73 olay ortaya çıkarıldı. İcra edilen faaliyette 75 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı. Bu zaman diliminde 1242,91 gram Kubar Esrar, 19,49 gram Metamfetamin, 2,90 gram Sentetik Kannabinoid, 99 adet sentetik ecza ele geçirildi.

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