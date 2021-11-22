MHP Söke Kadın Kolları'ndan anlamlı etkinlikler

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Söke Kadın Kolları ağaç dikme etkinliği düzenledi.



Her ay farklı ilçede düzenlenen il kadın kolları toplantısının ardından gerçekleşen ağaç dikme etkinliğine MHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş ve MHP Söke İlçe Başkanı Ömer Akalın’ın yanı sıra MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Bölük ile MHP’nin diğer ile kadın kolları başkanları da katıldı. Söke 100. Yıl Atatürk İlkokulunda gerçekleşen fidan dikme etkinliğinde Söke TEMA gönüllüleri de yer aldı.



“Kan bağışında da bulundular”

MHP’li kadınlar fidan dikme etkinliğinden sonra Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına da destek verdi. Söke Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan kan bağış noktasına gelen kadınlar, kan bağışında bulundu.

MHP Söke İlçe Kadın Kolları Başkanı Hilal Ayyıldız Ateş, "Bizim MHP Kadın Kolları olarak her ay düzenlemiş olduğumuz toplantılar oluyor. Bu ay ki toplantıda Söke'de gerçekleşti. Bu toplantımızı yaparken çeşitli etkinlikler de düzenliyoruz. Okulumuzun ağaca ihtiyacı olduğunu öğrendik. Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik. TEMA vakfımızla birlikte ağaçlarımızı diktik. İnşallah çocuklarımıza diktiğimiz ağaçla birer nefes oluruz. TEMA vakfına da desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi.



MHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Meltem Bölük, "Çok güzel bir etkinlik hazırlamışlar hem toplantımızı gerçekleştireceğiz. Hem de bu etkinliklere katılıyoruz. Türkiye’miz ağaçsız kalmayacak. Tekrardan bu güzel etkinlik için teşekkür ederiz" dedi.

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