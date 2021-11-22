Yüzme Grup yarışları 2021 Kasım 2021 tarihlerinde Isparta’da yapılırken, yarışlarda Sökeli yüzüler başarılı sonuçlar aldı.

Daha önce Nazilli’de yapılan il vize yarışlarında barajı geçerek grup yarışlarına katılım hakkı elde sporcular, Yüzme Federasyonunun faaliyet programında yer alan ve Isparta’da gerçekleşen grup yarışlarından da başarıyla döndü.

Sökeli sporcular Derin Deviren, Masal Bayram, Alya Dabağ ve Umut Özdemir grup barajlarını geçti. Tüm kategorilerde elde edilen başarılı sonuçlar göz doldururken; yıldız ve genç sporcuların önümüzdeki süreçte Türkiye finallerine katılacakları ifade edildi.

Sporcuların kulübünden yapılan açıklamada; “Söke yüzme sporunda çok iyi yerlere geldi. İlçe olarak çok başarılı düzeydeyiz. Önümüzdeki zamanda bunların sonuçlarını hep beraber yaşayacağız. Küçük, Yıldız, Genç takımlar üst düzey seviyede çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca Söke Belediye Başkanımız Sayın Levent Tuncel'e bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.