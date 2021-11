Şehit Teğmen vefatının 3. yılında Nazilli’de anıldı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Nazilli Belediyesi, Van'ın Çaldıran ilçesinde 22 Kasım 2018'de askerin aracın devrilmesi sonucu şehit düşen Teğmen Muhammet Can Sevim için Belediye Meydanı’nda 5 bin kişilik tavuklu pilav hayrı düzenledi.



Nazilli Belediyesi, Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim’in vefatının 3’üncü yıl dönümü dolayısıyla 5 bin kişilik hayır düzenledi.



Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen programa; Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Askerlik Şube Başkan Vekili Ahmet Dicle, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Bahattin Sevin, Şehidin ailesi, akrabaları ve arkadaşları, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, dernek ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Vatandaşlara tek tek ikramda bulunan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Biz hem İstiklal Gazisi hem Güney Doğu Gazisi hem de şehidi olan bir aileyiz. Şehidimizin annesi ve ailesi ile de çok yakın komşuluğumuz vardı. Can’ın doğumundan itibaren elimizde büyüyen bir evladımızdı. Her fırsatta sevmeye gittiğimiz ismi gibi Can’dı. Her şehidimiz bu şekilde anılmayı hak ediyor. Bu memleket ve topraklar için canını kanını ortaya koymuş gazilerimiz ve kanlarını dökmüş şehitlerimizi en güzel şekilde anılmayı hak ediyorlar. Bugünü hayırlarla, dualarla gerçekleştirdiğimiz için herkese çok teşekkür ediyoruz. Allah şehidimizin ailesinden de razı olsun. Nazillimizin bir değerini hep birlikte anıyoruz. Mutlaka Rabbimizin katında en kıymetli yerdeler. İnşallah şefaatlerine nail olabiliriz” diye konuştu.



Oğluyla gurur duyduğunu dile getiren Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim’in annesi Semra Solakoğlu; “Çok onurlu ve gururlu bir anneyim. Çok acı çeksem de onurla Rabbime şükrediyorum. İnşallah oğlumla ahrette kavuşmayı nasip etsin. Başkanıma da binlerce kez teşekkür ediyorum. O da bizim oğlumuz” dedi.



Belediye Meydanı’ndaki programın ardından Şehit Teğmen Muhammet Can Sevim’in Eğriboyun Mezarlığı’ndaki şehitlikte bulunan kabri ziyaret edilerek Kur’anı Kerim tilaveti okundu.

