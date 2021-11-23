Aydın’ın 2 hastanesi Antalya’da başarısını tescilledi Aydın’da 2 hastaneye dijital hastane belgesi

Aydın’da hizmet veren 2 hastane, Sağlık Bilgi Yönetim Sistemleri Topluluğu'nun (HIMSS) Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme (EMRAM) modelindeki 6. seviyeye yükselerek “Dijital Hastane” unvanını korudu.



HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın katılımıyla Antalya’da gerçekleştirildi. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ve beraberindeki heyetin de katıldığı fuarda, Didim Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi ‘Dijital Hastane’ belgelerini aldı.



Sağlık Bakanlığı ve HIMSS Avrupa işbirliği ile yürütülen “Dijital Hastane” sertifikasyon çalışmalarını tamamlayan Didim Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, HIMSS Seviye 6 sertifikasyonunun devamlılığını sağladı. "Dijital hastane" derecelendirme kriterlerine göre, en üstte yer alan 7. seviyeye bir adım daha yaklaşan iki hastane fuardan başarılarını belgeleyerek döndü.



Dijital Hastane unvanı ile hastaların tüm raporları ve analizlerinin dijital ortamda tutulmasına olanak sağlayan sistem sayesinde, artık hastaya ilişkin tanı ve tedavi uygulamalarındaki tüm geçmiş tıbbi veri ve dosyalara çok kısa sürede ulaşılabilecek.



Dijitalleşen dünya ile birlikte hastanelerin de dijitalleşmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederek “Hastanelerdeki tüm tıbbi kayıtları, tüm tedavi süreçlerini merkezi olarak koordine eden, sağlık personelleri ve hastalarımızın konforunu artıran bir sistem bu. Bu sistem, dijitalleşen dünya ile birlikte sağlık sektörünün bu alana tam entegrasyonu, verilen sağlık hizmetinin çok daha kaliteli ve kullanılan kaynakların çok daha efektif olmasını sağlayacaktır” dedi.

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