Kara tahtanın değil, pistin tozunu attılar Aydınlı öğretmenler meslektaşları için yarıştı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) AVİS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın 6. ve son yarışında iki öğretmen pilot kupa için yarıştı. Türkiye'nin en zorlu tırmanma pisti olarak ifade edilen ve ilçede ilk kez düzenlenen 19 pilotun katıldığı yarışlarda 24 Kasım Öğretmenler Günü anısına meslektaşları için mücadele eden öğretmenlerden Tamer İşgüder ise Türkiye Şampiyonu olarak kupa kaldırdı.

Aydın’ın en doğusunda yer alan ve ilin en küçük ilçeleri arasındaki Buharkent’te ilk kez düzenlenen tırmanma yarışları büyük ilgi gördü. 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle tulum giyen ve yarış pilotu olan İsmail Tamer İşgüder ve Serkan Eker isimli öğretmenler, yarış pilotu Bahadır Sevinç tarafından İzmir’de aldıkları 6 ay eğitimin ardından direksiyon başına geçerek 7 buçuk kilometrelik zorlu parkurda tecrübeli rakipleri ile mücadele etti.

Türkiye Tırmanma Şampiyonasında ilk kez yarışan Buharkentli öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder otomobili ile elde ettiği dereceyle Ulusal Kategori birincisi olarak Türkiye şampiyonu oldu ve Mahalli Kategori birincisi olarak da podyuma çıkarak çifte kupa aldı. Aydınlı diğer öğretmen pilot Serkan Eker ise aracında yaşadığı teknik arıza nedeniyle finişi göremedi. Ulusal Kategoride bayanlar arasında da Sevcan Sağıroğlu Türkiye birincisi oldu.



“Hem Buharkent halkı hem de meslektaşlarım için yarıştım”

Katıldığı ilk yarışta büyük bir başarı elde ederek çifte kupa kazanan Buharkentli öğretmen pilot İsmail Tamer İşgüder, hem Buharkent halkı hem de meslektaşları için yarıştığını ifade ederek, “Bu etkinliğin Buharkent’te yapılmış olması bizim için çok büyük bir mutluluk oldu. Hem Buharkentli olmam hem de Buharkent Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu ilk yarışa katılma imkanı bulduğum için gerçekten çok mutluyum. Burada tüm öğretmenler için yarışıyorum. 24 Kasım Öğretmenler Günü için bir kupa almayı düşünüyorum. Hem Buharkent halkına hem de Öğretmenler Günü adına yarışmayı düşünüyorum. Bütün arkadaşlarıma ekip arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum” dedi.

Yarışın ardından yaptığı açıklamada ise mutluluğunu ifade eden İşgüder, Buharkent’e 2 kupa kazandırdığı için çok mutlu olduğunu söyledi.



“Öğretmenlerimiz adına yarışıyorum”

Kuyucak’ta okul müdürlüğü yapan Serkan Eker de yarış öncesi yaptığı konuşmasında, etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ederek, “Öğretmenler Günü olması nedeniyle bu etkinliğe katıldık. Burada Öğretmenler Günü'ne yakışır bir şekilde bir organizasyon hazırlandı. Bizler öğretmen olarak çok öğrenci yetiştirdik ama bu kez biz öğrenci olduk ve Bahadır Sevinç hocamız da bize yarış pilotu olmayı öğretti. 6 ay boyunca İzmir’de hazırlık yaptık. Yarış Pilotları Bahadır Sevinç ve Evren Girgin hocalarımızdan eğitim aldık. Bu etkinlik sadece ve sadece öğretmenler Günü'ne adanmış bir etkinlik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ve şehit düşmüş tüm öğretmenlerimiz adına yarışıyorum. Burada aldığımız tüm derece ve kupaları da merhum öğretmenlerimizin ruhlarına armağan etmek istiyorum” dedi.



“Öğretmenlerimizi 6 ay süresince pilotluk eğitimi verdik”

Öğretmenlere yarış otomobillerini tahsis ederek eğitimlerini de veren yarış pilotu Bahadır Sevinç, “Buharkent’te çok güzel tırmanma yarışı yaptık. Türkiye otomobil Sporları Federasyonu ulusal takvimindeki bir yarıştı ve son yarıştı. Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol'a çok teşekkür ediyoruz. Buharkent ve Aydın'ın tanıtımını yapmakla ilgili bizlerden etsek istedi. Hem kendisi destek verdi hem de 24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerimizin yarışması için bizden talepte bulundu. Başkanımızın isteği doğrultusunda ve onun da desteği ile birlikte iki tane öğretmenimize yarış arabası tahsis ederek onları İzmir’de eğitime aldık. Bugün de Buharkent’i çok güzel bir şekilde temsil ettiler. Böyle bir sosyal sorumluluğu aldığı için özellikle başkanıma çok teşekkür ediyorum. Kendisi önümüzdeki 14 Mart Tıp Bayramı’nda da böyle destekler verecek. Seneye de aynı etkinlikleri devam ettireceğiz. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Öğretmenlerimiz için de çok anlamlı bir yarış oldu”

Yarış sonrası düzenlenen kupa töreninde çifte kupa alan hemşehrisi İsmail Tamer İşgüder ile karşılıklı zeybek oynayarak başarıyı kutlayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol da konuşmasında; “Buharkent için çok güzel bir etkinlik, çok güzel bir yarış ve çok güzel bir ilgi oldu. Aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Günü haftasında olması ayrı bir güzellik verdi. Aynı zamanda 2 öğretmenimiz de bu yarışa Öğretmenler Günü için katılmış oldu. Ben Bahadır Sevinç onlara araç temin ettiği ve eğittiği için ona da çok teşekkür ediyoruz. Bu öğretmenlerimiz de başarılı sonuçlar aldı. Çok güzel ve çok anlamlı bir yarış oldu. Biz bunu geleneksel hale getirelim ve her sene yapalım istiyoruz. Buharkent’teki bu yarışlar büyük ilgi de gördü. 7'den 70'e herkes buradaydı ve parkurdaydı. Ben aynı zamanda 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.

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