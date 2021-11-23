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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oktay’dan Öğretmenler Günü mesajı

İHA

Başkan Oktay’dan Öğretmenler Günü mesajı

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısı ile bir mesaj yayımladı.
Öğretmenlik mesleğinin ve öğretmenlerin önemine dikkat çeken Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Öğretmenlerimiz birlikte yaşamayı, karşılıklı anlayışı, empati yapmayı bilen anlayışlı nesiller yetiştirenlerdir. Her iyi insanın hayatına en azından bir öğretmen dokunmuştur ve o dokunuş eminim ki izleyeceği yolu belirlemiştir” dedi.
Pandemi döneminde öğretmenlerin öğrencilerinden ayrı kaldığını hatırlatan Oktay, “Pandemi hem eğitim sistemine hem de fedakâr öğretmenlerimize çok zor günler yaşattı. Bir bilgisayar ekranının karşısından öğretmeye devam ettiler. Kendilerine ne kadar minnettar olsak azdır. Bu vesile ile başta kendi öğretmenlerim olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor; hayatlarımıza dokundukları ve değiştirdikleri için kendilerine teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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