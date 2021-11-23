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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın temalı öykü yarışmasının kazananları belli oldu

İHA

Kadın temalı öykü yarışmasının kazananları belli oldu

Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen “Kadın” temalı öykü yarışmasının sonuçları açıklandı.
Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ın göreve gelmesiyle kadın hakları konusunda birbiri ardına sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiren Efeler Belediyesi’nin Efeler Kent Konseyi ile 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirdiği öykü yarışmasının kazananları, www.efeler.bel.tr adresinde yayımlandı.
İlçede yaşayan yazar ve sanatçılardan oluşan seçici kurul, kadına yönelik şiddet ve Türkiye’de kadın olmak temalarını konu alan 479 eser arasından İlkiz Kucur Taşdelen’in “Mektup” isimli öyküsünü birinciliğe layık gördü. İkinci, “Çalı Urganı” adlı eseriyle Işıl Özer olurken Kamer Yıldız Ok, “Çıt Yok Fısıltı Var” adlı öyküsüyle üçüncü sıraya yerleşti. Mansiyon ödüllerini ise Ahmet Cengil’in “Zuhure” ve Halil Uzel’in “Öfkeli Balıklar” eserleri kazandı. Dereceye giren öykülerle birlikte 27 eser, seçici kurulun kararıyla yayımlanmaya değer görülen öyküler arasında yer aldı. Dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler, Efeler Belediyesi Kültür Yayınları tarafından kitap haline getirilecek.
Yarışmada dereceye giren eserler için 25 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Nevzat Biçer Nikah ve Konferans Salonu’nda ödül töreni düzenlenecek. İlk üçe giren eserlerin sahipleri sırasıyla 3 bin, 2 bin ve bin TL’lik para ödülünü almaya hak kazanırken mansiyon ödülüne layık görülen eserler için 500 TL verilecek.

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