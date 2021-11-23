Kuşadası İkiçeşmelik Mahallesi'nde temizlik çalışması gerçekleştirdi

Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alt ve üst yapısı tamamıyla yenilenen İkiçeşmelik Mahallesi’nin cadde ve sokaklarında detaylı temizlik çalışması yaptı.

Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyen ve dezenfeksiyon çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Her gün düzenli olarak kent genelinde temizlik yapan ekipler, belirlenen program dahilinde de farklı mahallelere yoğunlaşıyor. Bu kapsamda Temizlik İşleri ekiplerinin Karaova Mahallesi’nden sonraki durağı İkiçeşmelik Mahallesi oldu.

Çalışmada, 14 bin 700 metrekare sıcak asfalt dökülen, 14 bin 61 metrekare de parke taşı döşenen yol ve caddeler ekipler tarafından çevreye zarar vermeyen güçlendirilmiş bitkisel formüllü deterjanlar kullanılarak 90 derecelik sıcak suyla yıkandı. Ekipler ayrıca parklardaki çocuk oyun grupları, spor aletleri ve dinlenme alanları başta olmak üzere sıklıkla temas edilen tüm yüzeyleri dezenfekte etti. Çöp konteynerleri de özel solüsyonlar kullanılarak kir ve kötü kokudan arındırıldı. İkiçeşmelik Mahallesi sakinleri çalışmayı memnuniyetle karşıladı.

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