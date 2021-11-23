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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yer ocağı, çatıyı tutuşturdu Apartmanın çatısı alev alev yandı

İHA

Yer ocağı, çatıyı tutuşturdu Apartmanın çatısı alev alev yandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yer ocağından çıkan kıvılcım, apartmanın çatısında yangına neden oldu. Alevlerin sardığı çatı katındaki yangın, bitişikteki apartmanlara ulaşmadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Meşrutiyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatı katında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, beş katlı bir apartmanın çatı katındaki yer ocağında yemek yapmak için yakılan ateşten çıkan kıvılcım çatı katında bulunan ahşap parçalarını tutuşturdu. Bir anda büyüyen alevler tüm çatıyı kapladı. Yapılan yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgeye gelerek, çatıyı saran alevlere müdahale etti. Bir saatlik çalışmanın ardından alevler, bitişikteki binalara sıçramadan söndürüldü. Etraftaki vatandaşlar ise yangını meraklı gözlerle izledi. İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının ardından, trafiğe kapatılan Atatürk Bulvarı’nda araç geçişine izin verildi.

"İtfaiye ekipleri yatalak hastanın güvenliğini sağladı"
Yangının meydana geldiği çatı katının bitişiğindeki apartmanın en üst katında ikamet eden ve yatağa bağımlı bir şekilde hayatını sürdüren yaşlı hastanın yardımına da koşan itfaiye ekipleri, hastanın güvenliğini sağladı. İtfaiye ekipleri tarafından ev içerisinde güvenli bir bölgeye taşınan yaşlı hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşlı hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ve dumandan etkilenmediği öğrenildi.

“Alevleri görünce doğalgaz vanasını kapattım”
Atatürk Bulvarı üzerindeki özel bir iş yeri sahibi Murat Alp, yangını görünce hemen itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, “İlk önce dumanlar çıktı çatı katından. Arkadaşlar uyardı, yukarıda duman var diye. İtfaiyeyi aradık, hemen arkasından apartmanın hemen doğalgazını kapattım. Elektrikleri kapattık, güvenli bir şekilde çıktık. İnşallah yaralı yoktur. Yukarıda ocak varmış, yer ocağından çıktığını söylüyorlar” dedi.

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