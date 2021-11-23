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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuşadası Belediyesi öğretmenleri unutmadı

İHA

Kuşadası Belediyesi öğretmenleri unutmadı

.Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası’ndaki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası’ndaki okulları ziyaret ederek öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Kuşadası Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler günü kapsamında eğitim sektöründe emek veren öğretmenleri unutmadı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Güvercin Masa gezici ekibiyle birlikte okulları dolaşarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına öğretmenleri tebrik etti. Öğretmenlere çeşitli hediyeler veren Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Bizleri Cumhuriyetin ışığıyla aydınlatıp bugünlere getiren ve bizden sonraki nesilleri yetiştirmeye devam eden bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel adına kutluyorum” diye konuştu.

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