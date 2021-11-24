Doğal mantar, çıntarlar tezgahlarda yerini aldı

Aydın’da sonbahar aylarında köylülerin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan çıntar, pazar tezgahlarında yerini alırken, yaşanan kuraklık çıntar fiyatlarını da etkiledi.



Aydın’da yağışlı havaların ardından yüksek kesimlerden toplanan doğal mantar olarak bilinen çıntar tezgahtaki yerini aldı. Yüzlerce kişinin geçim kaynağı olan çıntarlar, yaşanan kuraklıktan etkilendi. Kasım ayının sonlarına gelinmesine rağmen yeterli yağmurların yağmaması çıntar fiyatlarını da etkiledi. Geçtiğimiz yıllarda kilosu 1520 TL arasında satılan çıntarlar bu yıl 3035 TL arasında alıcı buluyor.



Çıntarların, Aydın’da ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başladığını ifade eden 25 yıldır pazarcılıkla uğraşan Bülent Durmazoğlu; “Çıntarlar çok yağış olan yerlerde çıkar. İlk önce Karadeniz Bölgesi’nde çıkmaya başlar ve yavaş yavaş Ege Bölgesi’ne doğru gelir. Karadeniz’de çıkan çıntarlar önce buraya gelir ve fiyatlarına göre satılır. Daha sonra orada azalmaya başlar ve burada çıkmaya başlayınca çıntarlar oraya götürülür. Yani tersine döner iş. Çıntar, yüksekten alçağa doğru iner. Bizim bölgelerimizde de ilk olarak Bozdoğan bölgesinde çıkmaya başlar. Şu anda Bursa, Balıkesir tarafında yoğunluk var. Gelecek olan yağmurlar ile birlikte burada da çıkmaya başlayacak inşallah. Dağda fiyatı 20 TL olan çıntar pazarda kilosu 3035 TL arasında satılıyor” dedi.



Çıntarın doğal antioksidan özelliği olduğunu ve sevenin bir daha bırakamayacağı bir lezzet olduğunu ifade eden Durmazoğlu, “Talepler şuan için normal, fiyatlar biraz yüksek geliyor. Özellikle yağmurların yağması ile birlikte pazar tezgahlarında çıntarlar yoğunlaşır. İnşallah fiyatlarda düşer. Herkes yesin. Bu çıntarı seven, bilen insan fiyatı 50 TL de olsa yer. Çünkü buna alıştığı zaman bırakamaz. Çünkü bu hem doğal yetiştiği için lezzetli hem de antioksidan özelliğe sahip. Çoğu hastalıktan insanı korur. Bunlar orijinal mantar. Çamların dibinde yetişir. Bunu doğadaki hayvanlar da yer. İnsanların onlardan önce bulup toplaması lazım yoksa onlar yiyor bunu. O kadar faydalı ve lezzetli bir mantar” dedi.

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