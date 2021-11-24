Söke ovasında iş makinaları ile çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Aydın’a yaptığı yatırımlara sürdürürken, Söke ilçesinde de iş makinaları ile azmak yataklarında kazı çalışmalarına devam ediyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Aydın’a yaptığı yatırımlarla mümbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımızı içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

“Yeşil karıncalar Söke’de”

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada; “Su kaynaklarının azalması, yağışların yeterince yağmaması nedeniyle tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması ve tarım arazilerin taşkınlardan korunması amacıyla, Aydın’ın Söke ilçesinde Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile 21 noktada planlanan kazı çalışmalarının 9 noktasında çalışmalar tamamlanmış olup, 8 noktasında çalışmalar aralıksız devam ediyor” dedi.

Yıldız, açıklamasının devamında, “İş kapsamında Söke Ovasında bulunan azmak yataklarında 8 adet paletli ekskavatör (Dragline) iş makinası ile kazı çalışmaları devam ediyor. Toplamda 85 buçuk kilometre uzunluğundaki çalışmalarda bugüne kadar 34 kilometrelik güzergahta çalışmalar tamamlanmıştır. İşin yaklaşık yüzde 40’ına ulaşılmış olup, 1 milyon 138 bin 263 metreküp kazı gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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