Başkan Atabay öğretmenleri unutmadı

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, ilçede eğitim veren bazı okulları ziyaret ederek, öğretmenlerin günlerini kutladı.



Okullarda öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Atabay, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tek tek kutlayıp, Didim Belediyesi Heykel ve Seramik Atölyesi tarafından üretilen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Selanik’teki evinin minyatürünü takdim etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Kentimizdeki okulları ziyaret ederek değerli öğretmenlerimize Atatürk'ümüzün evinin minyatürünü takdim ettik. Öğrencilerimizle de bir araya geldiğimiz okul ziyaretlerinde, iyi bir gelecek için Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gitmenin önemini paylaştık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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