Yolda bulduğu şahini ezilmekten kurtardı



Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Germencik ilçesinde Ruhi Doğan (50), yol ortasında gördüğü şahini ezilmekten kurtarıp, İl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Germencik Yörükler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ruhi Doğan, Çarıklar Mahallesi'nden otomobiliyle ilçe merkezine giderken, yolun ortasında uçamayan şahini gördü. Aracını durdurup kuşu alan Doğan, Erbeyli Mahallesi'ndeki incir işletmesine getirdi. Burada bitkin haldeki şahine yiyecek ve su veren Doğan, daha sonra durumu Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirip, yardım istedi. Bir süre sonra gelen görevliler, Şahin'i alıp bir kafese koydu. Vücudunda herhangi bir yara ya da kırık bulunmayan, uzun süre aç kalmaya bağlı bitkin halde olduğu sanılan şahin, bakım sonrası tekrar doğaya salınacak.

'DURUP, ALMASAM BAŞKA OTOMOBİLER EZEBİLİRDİ'

Ruhi Doğan, "Şahini yol ortasında bitkin halde buldum. Durup almasaydım, başka araç sürücüleri fark etmeyip, ezebilirdi. Bu hayvanın doğa için önemli olduğunu düşünüyorum. Teslim ettiğim Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin bitkin haldeki şahinin gerekli tedavisini yapacaklar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Germencik Burhan CEYHAN

2021-11-24 12:46:48



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