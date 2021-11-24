Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

24 Kasım Öğretmenler Günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kuşadası’nda da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başlayan kutlamalar, özel bir kolejde düzenlenen bir programla devam etti.



Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen törene Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Fatma Kesici, ilçe protokolü ve öğretmenler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Kesici’nin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi. Törenden sonra Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, kutlama programına katılan öğretmenlere gül hediye etti.



24 Kasım Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri özel bir kolejde düzenlenen bir programla devam etti. Programa Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve protokolün yanı sıra öğrenci, öğretmen ve veliler de katıldı. Programda önce ‘Öğrencinin gözünden öğretmen’ konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Kuşadası İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fatma Kesici tarafından ödülleri verildi. Ardından yıl içinde emekli olmuş öğretmenlere meslekte şeref belgeleri takdim edildi. Etkinlikte mesleğe yeni başlayacak öğretmenler için de yemin töreni düzenlendi. Kutlama programı çeşitli halk oyunları gösterileri ve konserin ardından sona erdi.



Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, kutlama programında yaptığı konuşmada, “Öncelikle Cumhuriyetimizin kurucusu, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Ülkemizde görev yapan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlarım. Ülkemizi emanet edeceğimiz gelecek nesillerimizi yetiştiren ve her zaman görevlerini fedakârca icra eden öğretmenlerimize ne kadar teşekkür etsek azdır” diye konuştu.

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