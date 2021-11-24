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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın’da göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

İHA

Aydın’da göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti

Aydın’da mesleğe yeni başlayan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında yemin ederek yeni görevlerine başladılar.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında kutlama töreni gerçekleştirildi. Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş tarafından çelenk sunumu ile başlayan tören, Aydın İl Kültür Merkezi Hidayet Sayın Konferans Salonu’nda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende stajyerliği biten öğretmenler için yemin töreni gerçekleştirildi. Yeminlerini eden öğretmenler mesleklerine ilk adımı atarken, öğretmenlik mesleğinde uzun süre görev almış ve emekli olmuş öğretmenlere ise Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından ‘Hizmet Şeref Belgesi’ verildi.

Programda günün anlam ve önemine dair bir konuşma yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Bu anlamlı günde şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde vazifesini fedakarca, üstün, gayretle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Öğretmen, öğrencilerin kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için yol gösteren, topluma arkasını dönmeden sürekli önünden giden bir gönül eridir. Bizler, birer gönül eri olarak öğrencilerimize sadece öğretmekle değil, onların aynı zamanda yaşamlarını ve maneviyatlarını da şekillendirmekle mükellefiz. Bizim mesleğimiz, tarihin en kadim ve en itibarlı mesleği olarak aynı zamanda sabır, nezaket ve şefkat mesleğidir. Bizler, bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olacak kadar öğretmenlere kıymet veren geleneğe sahip ülkenin evlatlarıyız. Bu anlamlı günde şanlı bayrağımızın dalgalandığı her yerde vazifesini fedakarca, üstün, gayretle yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

Öğretmenliğin görevlerin en soylusu olduğuna dikkat çeken Aydın Valisi Hüseyin Aksoy; “Dünyanın en kutsal mesleklerinden olan öğretmenlik, fedakarlık isteyen saygın mesleklerin başında gelmektedir. Her iklimde, her coğrafyada ve her şartlar altında bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılması sürecinde çok önemli bir role sahip olmuştur. Öğretmenlerimiz, geçmişte olduğu gibi bugün de değişimin, gelişimin anahtarı durumundadır. Bizlere geleceğimize olacak olan katkılarımızı iyiye, güzele, doğruya, gerçeğe ulaştıracak yol ve yöntemleri öğreten ve onları sevgiyle, eğitimle, öğretimle besleyen öğretmenlerimiz bir insanı yetiştirmenin verdiği mutluluğu mesleklerinin manevi karşılığı olarak değerlendirerek görevlerin en soylusunu icra etmektedirler. Geleceğimizi hiç tereddütsüz emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz, kendilerine duyulan önemin mesuliyetini bir ömür boyu taşırlar. Ülkemizin daha da kalkınması için “biz” anlayışıyla yol alan bir zihniyetin geliştirilmesi hayati bir öneme haizdir. Yürüdüğünüz bu uzun soluklu yolda daima yanınızda olduğumu ve samimiyetle, özveriyle gösterdiğiniz gayretleri takdirle karşıladığımı bir kez daha vurguluyor, ilimiz eğitimine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 24 Kasım Çocuk Gözüyle Öğretmen temalı resim ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Aksoy tarafından hediyeleri takdim edildi. Program, Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo sunumu ile devam etti.

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