Aydın Valisi Aksoy'un '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Öğretmenlerimizin Günü Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aydın Valisi Aksoy'un '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' mesajı

İHA

Aydın Valisi Aksoy'un '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' mesajı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kadına yönelik şiddetle Türkiye'de de etkin mücadele verildiğini belirten Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım, 'Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü' olarak kabul edilmiştir. Bu önemli gün, kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımakta, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmaktadır. Günümüzde insanlığın en önemli sorunlarından biri olan kadına yönelik şiddet, farklı görünümleriyle tüm dünyada varlığını devam ettirmektedir. Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişme üzerinde olumsuz etkiler yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin mücadele edilmektedir. Özellikle ülkemiz kalkınma hamlelerine imza atarken, ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlarda büyük ilerlemeler kaydederken, kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda da Anayasa ve yasalarda köklü değişikliklere giderek kadınerkek eşitliği ilkesini daha da güçlendirmiştir. Medeni Kanun, İş Kanunu ve Türk Ceza Kanunu gibi temel kanunlarda yapılan eşitlikçi reformlarla, ülkemizde tüm mevzuatın, kadın erkek eşitliği ilkesini gözeten ve kadına yönelik şiddete sıfır tolerans tanıyan bir yapıya kavuşturulmuştur" dedi.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların yansıra konuya ilişkin bilinç ve duyarlılığın artırılması, toplumsal farkındalığın sağlanmasının da önemli olduğunu belirten Aksoy, "Kolluk, adalet, sağlık, sosyal hizmet gibi birçok alanın; kamu kurumları, sivil toplum, medya ve özel sektör gibi birçok tarafın, bütüncül yaklaşım içerisinde uzun soluklu ve kararlı mücadelesine ihtiyaç vardır. Unutulmaması gereken bir husus da, hak ve adaletin savunucusu ve temsilcisi olarak asırlar boyu insanlığa ışık saçan köklü bir medeniyetin mensupları olduğumuzdur. Bizim medeniyetimiz, kültürümüz, kadın erkek demeden, yaşlı çocuk demeden canı, hayatı, insanı değerli görür. Bizim geleneklerimiz kadını, hayatın merkezinde görür ve böyle kabul eder. Bu duygu ve düşüncelerle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde Valilik olarak tüm kadınlarımızın yanında ve destekçisi olduğumuzu belirtir, kadınların toplumda hak ettiği yere ulaşmasındaki tüm engellerin kalktığı bir dünya dilerim" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk başladı
YEREL HABERLER Zeytin sezonu ile birlikte yağhanelerde de yoğunluk ...
Başkan Çerçioğlu; “Kadınların kaderi savunmasızlık ve ölüm değildir”
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu; “Kadınların kaderi savunmasızlık ve ...
Aydın’da göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti
YEREL HABERLER Aydın’da göreve yeni başlayan öğretmenler yemin etti
Nazilli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
YEREL HABERLER Nazilli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkusu
Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Kuşadası'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
Uyuşturucu partisi yapıldığı ileri sürülen eve operasyon: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu partisi yapıldığı ileri sürülen eve ...
Yolda bulduğu şahini ezilmekten kurtardı
YEREL HABERLER Yolda bulduğu şahini ezilmekten kurtardı
Takla atan aracın sürücüsü kaçtı
YEREL HABERLER Takla atan aracın sürücüsü kaçtı
Başkan Atabay öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Başkan Atabay öğretmenleri unutmadı
Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı
YEREL HABERLER Didim'de '24 Kasım Öğretmenler Günü' törenle kutlandı
Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Aydın Büyükşehir Gacko deplasmanında
YEREL HABERLER Aydın Büyükşehir Gacko deplasmanında
Bu camide 236 yıldır ezan sesi hiç susmadı
YEREL HABERLER Bu camide 236 yıldır ezan sesi hiç susmadı
Söke ovasında iş makinaları ile çalışmalar devam ediyor
YEREL HABERLER Söke ovasında iş makinaları ile çalışmalar devam ...
Doğal mantar, çıntarlar tezgahlarda yerini aldı
YEREL HABERLER Doğal mantar, çıntarlar tezgahlarda yerini aldı
Kuşadası'nda atıklar gelecek için biriktiriliyor
YEREL HABERLER Kuşadası'nda atıklar gelecek için biriktiriliyor
Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü
YEREL HABERLER Söke'deki ev yangınında bir kişi öldü
Kuşadası Belediyesi öğretmenleri unutmadı
YEREL HABERLER Kuşadası Belediyesi öğretmenleri unutmadı
Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu partisine polis baskını: 8 gözaltı
Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Naci Bostancı, öğrencilerle bir araya geldi
Vali Hüseyin Aksoy: “Öğretmenlik, görevlerin en soylusudur”
YEREL HABERLER Vali Hüseyin Aksoy: “Öğretmenlik, görevlerin en ...
Başkan Atabay, Didim’deki çalışmaları denetledi
YEREL HABERLER Başkan Atabay, Didim’deki çalışmaları denetledi
MHP’li Alıcık, TES-İş Başkanı Aydın'la görüştü
YEREL HABERLER MHP’li Alıcık, TES-İş Başkanı Aydın'la görüştü
“Biz Kadınlar” isimli tiyatro oyunu perdelerini açıyor
YEREL HABERLER “Biz Kadınlar” isimli tiyatro oyunu perdelerini ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.