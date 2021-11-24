ADÜ'de kadına yönelik şiddete karşı seminer düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü sebebiyle Nurayİrfan Bezci Kampüsü Konferans Salonu’nda seminer düzenlendi.



Seminerde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Nazilli Sosyal Hizmet Merkezi Kadın Hizmetleri Birimi Sorumlusu Meral Bağcı İşeri ve Sosyolog Orhan Yılmaz konuşmacı olarak yer aldı. Seminere katılan öğrencilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadına yönelik şiddetle ilgili yaptığı çalışmalar ve bakanlık tarafından verilen hizmetler hakkında bilgi verildi. Seminerin sorucevap bölümünde söz alan öğrenciler yapılan çalışmalara karşın kadına şiddetin artmasına vurgu yaparken cezaların arttırılması gerektiğine dikkat çektiler. Seminerin tamamlanmasının ardından Karacasu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Umut Tolga Gümüş, Meral Bağcı İşeri ve Orhan Yılmaz’a teşekkür belgesi takdim etti.

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