Yarım kilo esrar ile yakalan şahsa adli kontrol şartı

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Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yarım kilo esrar ile yakalanan şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır'dan Aydın'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağının bilgisini alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri M.M.'yi (52) takibe aldı. Sabah saatlerinde uygulama noktasında M.M.'nin de içerisinde bulunduğu otobüsü durduran ekipler yaptıkları aramalarda M.M.'nin bagajında satışa hazır hale getirilmiş yarım kilo esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan M.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.M. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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