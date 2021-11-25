Söke'deki yangında çay ocağının bahçesi yandı

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Aydın’ın Söke ilçesindeki bir çay ocağının bahçesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Değirmen Caddesi üzerinde bulunan çay ocağının bahçe kısmında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında bahçe kısmında bulunan eşyalar ve dekor düzenlemesi yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen Aydem ekiplerince gerekli tedbirler alınırken, yangın Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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