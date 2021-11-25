Odunlukta tavana iple asılı ölü bulundu



Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Nevzat G. (65), evinin odunluğunda, yakınları tarafından tavandaki kancaya iple asılı halde ölü bulundu.

Uzun yıllar hizmetli olarak Sümer İlköğretim Okulu'nda görev yaptıktan sonra emekli olduğu öğrenilen Nevzat G.'nin saat 03.30 sıralarında yatağında olmadığını fark eden yakınları, diğer odalarda da kendisini bulamayınca aramaya çıktı. Nevzat G., evinin yan tarafındaki odunlukta tavandaki kancaya iple asılı halde ölü bulundu. Nevzat G.'nin cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsisi yapılmak üzere Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın Bahattin ALBAYRAK

2021-11-25 00:19:37



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