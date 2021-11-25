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ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giydirme Töreni gerçekleşti

İHA

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giydirme Töreni gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Diş Hekimliği Fakültesi üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Beyaz Önlük Giydirme Töreni gerçekleşti.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan üniversite tanıtım videosunun izlenmesiyle devam eden törende konuşma yapmaktan gurur duyduğunu belirten Fakülte Öğrenci Temsilcisi Emre Çetin, giydikleri beyaz önlükler ile meslek hayatlarına ilk adımlarını attıklarını ve bugünden itibaren birer hekim adayı olduklarını ifade etti. Desteklerini esirgemeyen ailelerine teşekkür eden Emre Çetin, ailelerinin önünde onurla giyecekleri beyaz önlüğün kendilerini sorumluluk sahibi yaptığını söyledi ve töreni düzenleyen hocalarına teşekkürler ederek konuşmasına son verdi.

Sınıf arkadaşları adına konuşma yapan 3.sınıf temsilcisi Sude Gül Yılmaz, fakülteye geldiği ilk günden beri çok şey öğrendiğini belirterek kendileri için verilen emekler karşısında teşekkürlerini sundu. Fakültenin, değerleri olan bireyler olmaları yolunda öğretilerini eksik etmediğini belirten Yılmaz, sınıf arkadaşları ve aileleriyle beraber olmaktan gurur ve mutluluk duyduğunu belirtti.

22 Kasım Diş Hekimleri gününde beyaz önlük giymenin değerini vurgulayan Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Günhan Eskicioğlu, kendilerini törene davet eden Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına teşekkürlerini iletti. ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumanın bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Günhan Eskicioğlu, diş hekimliği mesleğinin çok kutsal bir meslek olduğunu ve kutsal değerleri asla kaybetmemek gerektiğini söyledi.

Fakülte Dekanı Prof. Dr. Musa Şamil Akyıl konuşmalarında, “Kıymetli öğrencilerimiz; okula başladığınız ilk günden beri önlük giymekteydiniz. Ancak, bugün giyeceğiniz önlük çok daha farklı, çok daha değerli bir anlam taşımaktadır. Sarf ettiğiniz emeklerinizin sonucunda; ilk kez hasta üzerinde uygulama yapacak, diş hekimliği mesleğini gerçek manada ilk kez icra edeceksiniz. Bu noktaya başarıyla geldiğiniz için sizleri kutluyorum. Sizleri bu noktaya ulaştırmak için büyük bir gayret sarf eden değerli hocalarıma huzurlarınızda şükranlarımı sunmak isterim” dedi. Öğrencilerin hekimliğe ilk adımı attıkları bugünün bir başka mimarının da aileleri olduğunu vurgulayan Akyıl, meslektaş adaylarının Diş Hekimleri Gününü kutladı.

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz konuşmasında Diş Hekimliği Fakültesinin Aydın için oldukça önemli olduğunu, fakültede çok değerli hocaların olduğunu, hastaların fakültede gönül rahatlığıyla tedavilerini yaptırabildiğini, Üniversite Rektörlüğü olarak Diş Hekimliği Fakültesi'ne gerekli tüm desteği verdiklerini ve sürekli yenilemelerin yapıldığını aktardı.

Ağız ve diş sağlığının önemini tarihsel açıdan örnekler vererek açıklayan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, diş hekimliği mesleğinin dünyanın en prestijli meslekleri arasında olduğunu belirterek “Sevgili öğrenciler kendinizi iyi yetiştirin, çok iyi bir fakültedesiniz, umut ediyorum tüm kapılar açılacaktır. Hepinize başarılar diliyor ve tebrik ediyorum. Ailelerinizin mutluluğunu ve gururunu paylaştığımı da ifade etmek istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin hazırladığı videolar izletildi. Dereceye giren öğrencilere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Şamil Akyıl ve Aydın Diş Hekimleri Odası Başkanı Günhan Eskicioğlu tarafından beyaz önlükleri giydirilerek hediyeleri verildi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyelerinin öğrencilere beyaz önlüklerini giydirerek eğitim ve meslek hayatlarında başarılar dilemesinden ardından Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yener Okutan tarafından diş hekimliği öğrenci andı okutuldu. Etkinlik, beyaz önlük giyen öğrencilerle Diş Hekimliği Fakültesi öğretim elemanlarının hatıra fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Törene, ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Şamil Akyıl, Başhekim Doç. Dr. Hasan Onur Şimşek, Aydın Diş Hekimleri Odası başkanı Günhan Eskicioğlu, Diş Hekimleri Odası yönetim kurulu üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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