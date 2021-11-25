Aydın BŞB'ye Avrupa'da Macar rakip

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Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) - CEV Challenge Kupası 16'lı finaller turu ilk maçında evinde 3-0 yendiği Bosna Hersek temsilcisi OK Gacko'yu dün deplasmanda oynadığı rövanş mücadelesinde yine set vermeden mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'li finaller turunda Macaristan'ın 1. MCM-Diamant Kaposvar takımı ile eşleşti. Aydın temsilcisi, İsrail ekibi Maccabi Hadera'yı eleyen Diamant Kaposvar ile ilk maçını evinde, rövanşı Macaristan'da oynayacak.

Bu sezon Balkan Kupası'nı kazanıp Challenge Kupası'nda yoluna devam eden mavi-beyazlı ekip, 2019'da ilk kez katılıp final oynadığı aynı kupayı 3-1 yenildiği İtalya ekibi Monza'ya kaptırmıştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

2021-11-25 11:50:42



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