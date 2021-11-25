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AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde: "Kadına yönelik şiddet bir dünya sorunudur"

İHA

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde: "Kadına yönelik şiddet bir dünya sorunudur"

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Duygu Göğde 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur" dedi.

AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Kolları Başkanı Duygu Göğde, 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle AK Parti Aydın İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. AK Partili kadınların da katıldığı açıklamada kadına yönelik şiddetin yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen, kadının insan hakları ihlaline yol açan her türlü tutum ve davranış olduğunu belirten Göğde, "Kadına yönelik şiddet sadece ülkemizde değil maalesef tüm dünyada bir sorundur. AK Parti olarak, kurulduğumuz ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attık. 2002 yılında yola çıkarken kılavuz edindiğimiz Seçim Beyannamemizden itibaren, kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızı ifade ettik. 2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini düzenledik. 2005 yılında Türk Ceza Kanununda yaptığımız değişiklik ile 'töre nedeniyle' ifadesini ekleyerek, töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun ve İş Kanunu’nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. 81 ilde ŞÖNİM’leri kurduk. KADES, elektronik kelepçe, ALO 183 çağrı hattı, bakanlıklar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, eğitimler, eylem planları ile topyekun mücadele kararlılığımız artarak devam ediyor" dedi.

"Şiddetin her türlüsüne karşıyız"
Her türlü şiddete karşı olduklarını kaydeden Göğde, "Bizim medeniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm her şeye muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir. Biz, şiddet kimden gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın, fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve kıymetli Hanımefendi’nin de önemle vurguladıkları gibi “Kadına şiddet, insanlığa ihanettir.” AK Parti teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz yok. Sadece ev içi değil, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Var olan çözüm önerilerimize yenilerini ekleyerek, canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Toplumumuzu derinden etkileyen şiddet konusunun temeline inildiğinde, çözümün topyekûn mücadele ile sağlanacağına inanıyoruz. Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerinden siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani bir konudur. Yakın zamanda cumhurbaşkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı’nın dördüncüsünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe karşı işlenen şiddet suçuna da, ağırlaştırıcı hükümler getirilmesi dördüncü Yargı Paketinde düzenlendi. Attığımız tüm bu adımlar, kadına yönelik şiddet konusundaki kararlılığımızın en iyi göstergesidir. 25 Kasım Dünya Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü’nde bir kez daha tüm gücümüzle haykırıyoruz ki; şiddet uygulayana, şiddete taraf olana, şiddet üzerinden siyaset yapana, mobbing ve sözlü şiddet uygulayana, şiddeti olumlayan zihniyete karşı kadınerkek omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Efeler İlçe Başkanı Hüsnü Elbir ve Efeler İlçe Kadın Kolları Başkanı Hümeyra Ege AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Göğde'nin toplantısına katılarak destek verdi.

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