Söke Kadın Sığınma, Danışma ve Dayanışma Derneği’nden 25 Kasım Açıklaması

Söke Kadın Sığınma, Danışma ve Dayanışma Derneği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle bir basın açıklaması yaptı. Dernek Başkanı Hatice Atay ve Dernek avukatlarının da yer aldığı basın açıklamasını dernek adına açıklamayı yönetim kurulu üyesi Av. Özge Adalı Göçkün gerçekleştirdi.



25 Kasım’ın 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla BM Genel Kurulu karar ile ilan edildiğini hatırlatan Av. Özge Adalı Göçkün açıklamasında, kadınlar geçmişten bugüne, toplumun her alanında fiziksel, ekonomik, psikolojik, cinsel şiddete maruz kaldıklarını söyledi.



Kadınları şiddete karşı seslerini çıkarmaya, ‘şiddete hayır’ demeye çağıran Av. Özge Adalı Göçkün; “Kadına yönelik şiddetin son bulması için kanunlar harfi harfine uygulanmalı, faillere kendilerini rahat ve güvende hissedeceği ceza indirimleri uygulanmamalıdır. Zira kendilerini rahat ve güvende hissetmesi gerekenler şiddet failleri değil kadınlardır. Biz hep diyoruz ki kadına yönelik şiddet, kadınların yalnızca kadın olmaları sebebiyle maruz kaldığı şiddettir. Kadınlar savunmasız değildir, yalnız hiç değildir. Kadına şiddetin karşısında, kadın cinayetlerinin karşısında yargı vardır, kolluk vardır, barolar vardır, sivil toplum kuruluşları vardır, halk vardır” dedi.



Kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik çözüm önerilerinin de dile getirildiği açıklamada Av. Özge Adalı Göçkün; “Kadına yönelik şiddetin son bulması için toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği, anaokulundan üniversiteye kadar her sınıfta ders olarak okutulmalıdır, ailelerde kız çocukları erkek çocuklarından farklı yetiştirilmemelidir. Erkek çocuğun eline araba, kız çocuğun eline bebek verilmemelidir. Toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak sağlandığında, kadının yerinin ev olmadığı öğrenildiğinde, kadının sözünün kocanın/babanın sözü olmadığı bilindiğinde, temsiliyette eşitlik sağlandığında kadına yönelik şiddet de son

bulacaktır” dedi.



Av. Özge Adalı Göçkün; “Toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanana kadar da kadına yönelik şiddeti en aza indirme mücadelemiz devam edecektir. Biz Söke Kadın Sığınma, Danışma ve Dayanışma Derneği olarak şiddetin tam karşısında, şiddet mağduru kadınların işe her zaman yanında olduğumuzu kamuoyuna saygı ile duyururuz” ifadelerine yer verdi.

