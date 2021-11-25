Türk Kadınlar Birliği, Başkan Çerçioğlu ile buluştu

Türk Kadınlar Birliği Aydın Şube Başkanı Saadet Kavasgil ve yönetim kurulu üyeleri "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" sebebiyle Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu ziyaret etti.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yapılabileceklerin konuşulduğu ziyarette Kavasgil Başkan Çerçioğlu'nun özellikle kadınlara yönelik başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. Kadınların ekonomik özgürlüklerini almaları için istihdam sağlayıcı yeni projeler üretmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu ise, nazik ziyaretlerinden dolayı Kavasgil ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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