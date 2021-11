Marmaris’te meydan savaşı gibi ortaklık kavgası Marmaris DSV Yatçılık’ta çıkan kavgada, sandalye, bisiklet ve soplara havada uçuştu bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi'nde bulunan ünlü yat firması artık yatlarla değil filmlere aratmayacak kavgaları ile gündeme gelmeye başladı. Çalışması halinde günlük cirosu milyonlarla ifade edilen DSV yatçılığın ortakları arasında son yaşanan kavgada bisikletten, sandalyeye, sopadan taşa kadar her şey havada uçuştu. Bir kişinin bıçaklandığı olayda jandarma taraflara biber gazı ile müdahale ederek meydan savaşı gibi kavgayı durdurmaya çalıştı.

Daha önce de 3 kişinin bıçaklanarak yaralandığı DSV Yatçılık’ta kavgalar sürekli devam edince güvenlik güçleri bölgede 24 saat esasına göre görev yapmaya başladı. Kısa sürede 50’ye yakın olay ve şikayetin gerçekleştiği DSV Yatçılık kapısını önünde son yaşanan kavgada taraflar birlerine ellerine ne geçirdi ise onunla saldırdı. Bisikletlerin bile havada uçuştuğu kavganın, iş yerine kendisini yeni ortak olarak tanıttan bir kişinin yanındaki kişilerle zorla girmeye çalışması sonucu çıktığı belirtildi.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kavga görüntülerinde; kendisini firmanın yeni ortaklarından olarak tanıtan bir şahsın özel güvenlik görevlilerinin olduğu kulübeye girmesi ile ortalık karışıyor. Şahsın güvenlik kulübesine girmesi ile bir şahıs kulübenin penceresinden kendisini dışarı atıyor. Bunun üzerine başlayan kavga ve arbedede taraflar birbirlerine sandalye, sopa, taş ve bisikletle saldırıyor. Jandarmanın biber gazı kullanarak ayırmak istediği kavgada bıçaklanan bir kişi ise hastaneye kaldırılıyor.

DSV Yatçılık firmasının yüzde 50’sinin müvekkili Marmaris Yapı’ya geri kalan yüzde 50 hissenin ise Ulviye AliZade Kuceruk ve bir başka yabancı ortağa ait olduğunu belirten Avukat Suna Öztaşdönderen, 50’ye yakın şikayetleri olmasına rağmen halen mahkemenin bir karar vermediğini belirtti. Bölgede müvekkilleri ve çalışanların can güvenliğinin tehlikede olduğunu ileri süren Avukat Öztaşdönderen, “Geçtiğimiz günlerde 3 kişiyi bıçakladılar. Bugün yine şirketin ortağı olduğunu belirtip içeri girmek isteyen kişi ve beraberindekiler tarafından bir kişi daha bıçaklandı. Bunların talimatla gerçekleştiğini biliyoruz” diyerek bıçaklama olayını gerçekleştirenlerin elini kolunu sallayarak dolaştığını ileri sürerek bir an önce hukukun karar veresini beklediklerini söyledi.

