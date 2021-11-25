Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı

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Aydın’ın Didim ilçesinde bir evde yapılan aramada çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Didim KOM Grup Amirliği ekiplerimizce yapılan çalışmalara istinaden ilçemiz Altınkum Mahallesi’nde bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 314 litre şarap, 25 litre el yapımı rakı ele geçirildi. M.S. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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