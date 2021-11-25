Bozdoğan İlçe Müftüsü koronaya yenik düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bozdoğan İlçe Müftüsü koronaya yenik düştü

İHA

Bozdoğan İlçe Müftüsü koronaya yenik düştü

Aydın’ın Nazilli ilçesinde hastanede korona virüs tedavisi gören Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, hayatını kaybetti.
Geçtiğimiz hafta korona virüse yakalanan ve durumu ağırlaşan Bozdoğan İlçe Müftüsü Mehmet Sabancılar, Nazilli İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Sabancılar, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. 14 Ocak 2003 tarihinde Denizli Çal İlçesi Ortaköy Mahallesi’nde İmam Hatip olarak göreve başlayan ve son olarak Bozdoğan İlçe Müftüsü olarak görev yapan evli ve dört çocuk babası Sabancılar’ın ölümü sevenlerini üzdü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Çerçioğlu, Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı Koç'u ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, Aydın Hayvan Hakları Eğitim ...
Başkan Çerçioğlu: “Eşit yaşam hakkı kadının elinden alınmamalı” Aydın Büyükşehir Belediyesi, kadına karşı şiddete dikkat çekti
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu: “Eşit yaşam hakkı kadının elinden ...
Aydın'da ekmeğe zam yapıldı Aydın'da 230 gram ekmek 2 lira 50 kuruştan satılacak
YEREL HABERLER Aydın'da ekmeğe zam yapıldı Aydın'da 230 gram ekmek 2 ...
Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı
YEREL HABERLER Ev değil, kaçak içki imalathanesi çıktı
JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı
YEREL HABERLER JASAT suçluları saklandıkları evde yakaladı
Söke Kadın Meclisi dans ederek kadına şiddeti kınadı
YEREL HABERLER Söke Kadın Meclisi dans ederek kadına şiddeti kınadı
Başkan Atabay minik cimnastikçileri ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Atabay minik cimnastikçileri ağırladı
Böyle kültür mü olur? Özel eğitim kurumunun çatısında, bayrakların malzeme örtüsü niyetine kullandığı görüntülendi
YEREL HABERLER Böyle kültür mü olur? Özel eğitim kurumunun ...
Başkan Çerçioğlu, AY-KADER Derneği'ni ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Çerçioğlu, AY-KADER Derneği'ni ağırladı
Çevreyi korudular, hediyeleri kazandılar
YEREL HABERLER Çevreyi korudular, hediyeleri kazandılar
Marmaris’te meydan savaşı gibi ortaklık kavgası Marmaris DSV Yatçılık’ta çıkan kavgada, sandalye, bisiklet ve soplara havada uçuştu bıçaklanan bir kişi hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Marmaris’te meydan savaşı gibi ortaklık ...
Türk Kadınlar Birliği, Başkan Çerçioğlu ile buluştu
YEREL HABERLER Türk Kadınlar Birliği, Başkan Çerçioğlu ile buluştu
CHP’li kadınlar, şiddete “Hayır” dedi
YEREL HABERLER CHP’li kadınlar, şiddete “Hayır” dedi
Kamyonet gibi otomobil
YEREL HABERLER Kamyonet gibi otomobil
Söke Kadın Sığınma, Danışma ve Dayanışma Derneği’nden 25 Kasım Açıklaması
YEREL HABERLER Söke Kadın Sığınma, Danışma ve Dayanışma Derneği’nden ...
AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde: "Kadına yönelik şiddet bir dünya sorunudur"
YEREL HABERLER AK Parti Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Göğde: ...
Söke’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık Yürüyüşü
YEREL HABERLER Söke’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Farkındalık ...
Aydın BŞB'ye Avrupa'da Macar rakip
YEREL HABERLER Aydın BŞB'ye Avrupa'da Macar rakip
Aydın’da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Aydın’da 24 saatte aranan 4 kişi yakalandı
Söke polisi broşür dağıttı, KADES uygulamasına dikkat çekti
YEREL HABERLER Söke polisi broşür dağıttı, KADES uygulamasına dikkat ...
Rektör Aldemir, Koçarlı’da öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Rektör Aldemir, Koçarlı’da öğrencilerle bir araya ...
Nazilli'ye 40 tonluk iyi su deposu
YEREL HABERLER Nazilli'ye 40 tonluk iyi su deposu
ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giydirme Töreni gerçekleşti
YEREL HABERLER ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nde Beyaz Önlük Giydirme ...
Kuşadası, pilot bölge seçildi
YEREL HABERLER Kuşadası, pilot bölge seçildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.