Başkan Özcan kadına yönelik şiddete ‘hayır’ dedi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, ADÜ Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencilerinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla düzenlediği programa katıldı. Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte protokol üyeleri ‘şiddete dur de’ yazılı pankarta el basarak kampanyaya destek verdi.



Bu tür programların toplumsal bilinç oluşturulması noktasında büyük önem taşıdığına dikkat çeken Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy; “Bu stantta vatandaşlarımızı bilgilendirmek istedik. Şiddete uğrama ihtimali olan ve uğramış hanımlarımızın nerelere müracaat edeceği, nasıl hakları olduğunu anlatabilmek amacıyla toplandık. Şiddetin her türlüsü engellenmesi gereken bir husus ve insan haklarına aykırı. Hem yasal, hem de önleyici tedbirler açısından gerekli tedbirler alınmakta. Çalışmalarımızın bilinçlendirme anlamında başarılı olmasını çok arzu ediyoruz” dedi.



Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise “Bugüne dair söylenecek en güzel söz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yeryüzünde ne varsa kadının eseridir’ sözüdür. Güzel olan her neyi yaşıyorsak hanımefendiler sayesindedir. Onlar bize Allah’ın emanetleri. Olaya bu şekilde bakmamız gerekiyor. Böylesine güçlü kültürel değerleri olan Türk milletine bu rakamların yakışmadığı kanaatindeyim. Ciddi bir travma yaşıyoruz. Ama bunların müsebbibi asla kadınlarımız değil. Bilakis çözüm noktasında kadınlarımız var. Onların oluşturduğu bireyleriz. Kadınlara yönelik şiddetin karşısındayız. Şiddetin her türüne karşıyız. Hanımefendilere karşı bir nebze daha dikkatli olmalıyız. Türk İslam toplumuna bunu yakıştıramıyorum” sözlerini kaydetti.



Kampanya kapsamında KADES uygulaması tanıtılarak, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda vatandaşlara bilgi verildi.

